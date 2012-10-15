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Ищу исполнителя, владеющего Drupal 7
Здравствуйте, уважаемые вэблансеры!
Ищу для периодических работ человека, владеющего системой управления Drupal 7й версии.
На данный момент есть сверстанный дизайн, который необходимо посадить на движок. Из "сложных" моментов сделать фильтрацию как на сайте http://yaroslavl.brick24.ru/catalog/brick/
В данном случае речь идет о плитке для пола.
Не интернет магазин. 3 страницы: главная, внутренняя, страница продукта.
Более подробно - понравившемуся исполнителю.
О себе: я не посредник, у меня ряд строительных проектов в сети, которые периодически обновляю. Честный, адекватный, чего также требую от людей, с кем работаю.
Все ответы внимательно рассмотрю и изучу. если удобнее - пишите на почту [email protected] (с указанием ссылки на свой профиль)
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