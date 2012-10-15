Сделать копию сайта + новый дизайн

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Закрыт22 заявки227 просмотров

Создать копию сайта http://www.akossta.ru/

Изменить дизайн или создать новый

Сайт должен быть создан на CMS для упрощения заполнения.

У сайта скорее всего будет тематика мебель на заказ и разрабатывается для входа из локальной сети.

13 лет назад
NunoPro
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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