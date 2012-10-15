Кулинарный портал под ключ

Добрый день.

Разыскивается человек, который готов доработать движок (и натянуть готовый дизайн), либо предложить вменяемый движок.

Необходимо:

Создать кулинарный портал по готовым эскизам.

На сайте должна быть система пользователей с добавлением рецептов и возможностью комментировать рецепты.

Рейтинговая система рецептов.

Распределение рецептов по категориям.

Альтернативная система пользователей, только для ресторанов и кафе.

Конструктор рецептов(ввели ингредиенты, получили список блюд с искомым).

Система блогов(статей) пользователей.

Остальная информация, после выбора кандидата.

Просьба предлагать вменяемые цены. Предпочтительно работа с одним человеком, а не студией.

Информация о предложениях скрыта.

На данный момент разработана, не до конца самописная ЦМС.

http://xn----7sbabo0adlefxbd1b2b5o.xn--p1ai/admin

cocaine

1

Нужно или довести до ума её, либо предложить вменяемую админку.