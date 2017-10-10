Написать web страницу на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок230 просмотров

Необходимо создать web страницу (пример верстки во вложении) на php со следующими механизмами:

1. На форме должны быть поля для ввода значений:

   1.1. Ваше Ф.И.О. - поле ввода любых символов

   1.2. Телефон или e-mail для связи - поле ввода, либо цифры, либо латинские буквы и символы "+" "@" "_" "-"

   1.3. Номер заказа купленного Вами товара - поле ввода любых символов

   1.4. Бонус-код для активации - поле ввода. Максимальное кол-во символов 17. Маска ввода: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ. Символы могут быть только большие латинские буквы

Все поля обязательны к заполнению.

  

2. Кнопка "Активировать" собирает все данные и отправляет на e-mail письмо определенного формата

Тема письма

﻿Активация бонуса ...........

Тело письма

﻿﻿ФИО: Иванов Иван Иванович

﻿Контакт: [email protected]

﻿Номер заказа товара: М1354897

﻿Бонус-код: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ

После отправки сообщения появляется надпись под кнопкой.

"Выактивировали бонус-код.

После проверки данных с Вами свяжутся в течении 24 часов"

PHP
8 лет назад
masmat
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Евгений все сделал ранее намеченного срока и всё рамках поставленного ТЗ. Дополнительные корректировки так же бы ли учтены при разработке. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад