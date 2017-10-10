Необходимо подключить арi к сайту.
Написать web страницу на PHP
Необходимо создать web страницу (пример верстки во вложении) на php со следующими механизмами:
1. На форме должны быть поля для ввода значений:
1.1. Ваше Ф.И.О. - поле ввода любых символов
1.2. Телефон или e-mail для связи - поле ввода, либо цифры, либо латинские буквы и символы "+" "@" "_" "-"
1.3. Номер заказа купленного Вами товара - поле ввода любых символов
1.4. Бонус-код для активации - поле ввода. Максимальное кол-во символов 17. Маска ввода: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ. Символы могут быть только большие латинские буквы
Все поля обязательны к заполнению.
2. Кнопка "Активировать" собирает все данные и отправляет на e-mail письмо определенного формата
Тема письма
Активация бонуса ...........
Тело письма
ФИО: Иванов Иван Иванович
Контакт: [email protected]
Номер заказа товара: М1354897
Бонус-код: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ
После отправки сообщения появляется надпись под кнопкой.
"Выактивировали бонус-код.
После проверки данных с Вами свяжутся в течении 24 часов"
Выбранный исполнитель
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