Нужно настроить доставку сообщения webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки129 просмотров

 Нужно настроить доставку сообщений  о 1) заявках и 2) заказах с сайта http://tnk-nsk.ru/ .

Нужно, чтобы приходило сообщение о заказе на почту клиенту и владельцу магазина.

Webasyst
8 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

studwebs
Степан 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и профессионально. Исполнитель на связи. Будем еще работать по webasyst.
Отличный заказчик! Задача поставлена четко! Оплата вовремя! Буду рад еще работать!

Заявки фрилансеров

studwebs
Степан 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад