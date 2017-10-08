Сделать API игровой виртуальной валюты на нативном PHP под приложение

Акцепт транзакции должен быть основан на цепочке хешей (алгоритм расскажу более подробный по скайпу - он простейший).

ТЗ нет, нужно составлять совместно.

В аттаче пример-недоделка того что в итоге за приложение делаем.

Бюджет динамический, в зависимости от того как будем дорабатывать.