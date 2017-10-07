Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч ...
Нужно настроить и подключить к апи готовый движок на Yii2
Ссылка на движок
https://blog.travelpayouts.com/flights-api-project/?utm_source=tp_dashboard&utm_medium=news&utm_campaign=ru
Если специалист грамотный то сработаемся в дальнейшем, работы много.
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