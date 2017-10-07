Нужно настроить и подключить к апи готовый движок на Yii2

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Ссылка на движок

https://blog.travelpayouts.com/flights-api-project/?utm_source=tp_dashboard&utm_medium=news&utm_campaign=ru

Если специалист грамотный то сработаемся в дальнейшем, работы много.

Yii
8 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров