Добавить событие неактивности на страницу html

Есть страница на html - это не сайт, это однопользовательский интерфейс- интерактивный киоск в музее - т.е. стоит тачскрин-монитор в виде большого планшета.. на нем открыта страничка с информацией, посетитель музея может ее просматривать и по ней кликать... если в течении, скажем... 10 минут не трогают мышку, не тычут в экран пальцем (поскольку тачскрин - то второе правильнее..) браузер (используется Google Chrome) понимает, что никого рядом нет - ушел человек и перегружает страницу в начало, чтобы следующий в очереди к нему чел, когда начнет рассматривать и пальцем возить - начинал бы просмотр с самого начала страницы, а не с того места, где предыдущий посетитель остановился..

Во вложении код страницы в тестовом виде (из Notepad ++).. если нужно для работы, могу выложить на временный хост или прислать полностью всю папку с проектом... Нужно сделать JS-скрипт или jquery (на усмотрение) для реализации этого бездействия :) и указать в коде комментами, ибо потом мне предстоит повторить это действие для энного количества страниц... цена, сроки?