Добавить событие неактивности на страницу html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок198 просмотров

Есть страница на html - это не сайт, это однопользовательский интерфейс- интерактивный киоск в музее - т.е. стоит тачскрин-монитор в виде большого планшета.. на нем открыта страничка с информацией, посетитель музея может ее просматривать и по ней кликать... если в течении, скажем...  10 минут не трогают мышку, не тычут в экран пальцем (поскольку тачскрин - то второе правильнее..) браузер (используется Google Chrome) понимает, что никого рядом нет - ушел человек и перегружает страницу в начало, чтобы следующий в очереди к нему чел, когда начнет рассматривать и пальцем возить - начинал бы просмотр с самого начала страницы, а не с того места, где предыдущий посетитель остановился.. 

Во вложении код страницы в тестовом виде (из Notepad ++).. если нужно для работы, могу выложить на временный хост или прислать полностью всю папку с проектом... Нужно сделать JS-скрипт или jquery (на усмотрение) для реализации этого бездействия :) и указать в коде комментами, ибо потом мне предстоит повторить это действие для энного количества страниц... цена, сроки?

HTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
biper
Игорь 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад
$7
1 день
Олег спасибо, все четко и по существу... Очень приятно было работать с Вами :)
Отличный заказчик! Работа прошла успешно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад