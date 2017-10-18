Необходимо подключить арi к сайту.
Скопировать калькулятор
Нужно скопировать калькулятор с сайта rusbolt.ru/ves/
программист писал парсер, но сдался.
То, что уже реализованно можно посмотреть тут.
Во вложении то, что реализованно.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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