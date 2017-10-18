Скопировать калькулятор

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок231 просмотр

Нужно скопировать калькулятор с сайта rusbolt.ru/ves/

программист писал парсер, но сдался.

То, что уже реализованно можно посмотреть тут.

krepezhvostok.ru/calc

Во вложении то, что реализованно.

8 лет назад
ometov
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dnbtrain
Алекс 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
8 лет назад
$120
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dnbtrain
Алекс 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
8 лет назад