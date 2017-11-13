Создать РК под Директ и Adwords.

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Завершен21 заявка276 просмотров

Необходимо создать РК под Директ и Adwords.

Создать это подобрать ключики и написать текст к объявлениям. 

Соответственно "залить" в аккаунт и настроить.

Тип РК – поисковая  + контекст   

Регион: Москва и МО

 

Ключевые слова  и объявления подбираем/составляем под  тематику  электросчетчиков.

Итого:

1) Подобрать ключи

2)Написать объявления

3)Залить на аккаунт и настроить.

Более подробно исполнителю.

Google Ads
8 лет назад
4rmotion
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$100
6 дней
Мои рекомендации, порядочный и пунктуальный исполнитель. Все работы выполнены в срок.
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Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад