Создать РК под Директ и Adwords.

Есть работающая рекламная кампания в Директе, посвященная выставке зарубежной недвижимости. Всего 37 объявлений, 190 ключевых слов. Не нравится как работает кампания, мало переходов. Нужно будет ее улучшить: добавить новые объявления (не менее 2 на группу), ...