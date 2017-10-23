Сдать экзамен по Яндекс Директ

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Закрыт1 заявка226 просмотров

Нужно успешно сдать экзамен по Яндекс Директ с определенного аккаунта. Право на ошибку нет. Поэтому нужен профессионал в таких вопросах. Оформлять буду безопасную сделку, чтобы всем было спокойней. Интересуют ваши предложения.

8 лет назад
serega1985
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров