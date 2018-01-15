Создание и поддержание рекламной компании рыболовного сайта на ЯД

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен25 заявок474 просмотра

Требуется coздание и настройка рекламной компании в яндекс директе и гугл эдвордс для рыболовного интернет магазина.

8 лет назад
Autolans
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$63
5 дней
Быстро справился с поставленной задачей.
Рекомендую, ответственный заказчик!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад