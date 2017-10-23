1. Подключить Яндекс кассу 2. Настроить Яндекс кассу Сайт визитка на wp Цена и сроки ?
Настроить рекламу в Яндекс и \ или ВКонтакте на 3 сайта
Тематика - криптовалюты
Необходимо сгенерировать несколько тысяч лидов на лид-магнит, вебинар и онлайн курс по криптовалютам. Таргетинг - все русскоязычное пространство.
Важно качество лидов (целевые, которые покупают курс). У нас довольно жесткие KPI по стоимости лида, с другой стороны бюджет ограничен только возможностями отдела продаж обрабатывать по нескольку сотен заявок в день. Детали раскрою в личной переписке.
Если у вас есть опыт ведения масштабных рекламных кампаний с А/В тестами, большими бюджетами, запуском кампаний в ВК с продвижением промопостами и в левой колонке, ежедневным мониторингом рекламных кампаний и выполнением KPI - обязательно напишите нам.
Если у вас есть понимание темы криптовалют - будет большой плюс для вас при выборе подрядчика.
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Требования к результатам:
- настройка и ведение РК до старта мероприятия (28 ноября)
- настройка РК в кабинете с полным доступом для нас (Заказчика) для подключения ROI Stat и наших аналитиков
- А\В тестирование рекламных объявлений, отключение неэффективных объявлений и таргетингов
- согласование креативов и текстов для рекламы
- разработка баннеров в фирменном стиле + креативные баннеры (также для теста)
Нужно обязательно выдерживать KPI по стоимости и количеству заявок.
Рекламные кампании нужно запускать на разные регионы в разных рекламных кампаниях.
Есть специальный шаблон для создания UTM-меток (скину во время работы).
Код метрики установлен, работаем через Гугл Тег менеджер (доступ предоставляем)
Остальные детали - при личном общении.
Заявки фрилансеров
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