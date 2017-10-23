Настроить рекламу в Яндекс и \ или ВКонтакте на 3 сайта

Тематика - криптовалюты

Необходимо сгенерировать несколько тысяч лидов на лид-магнит, вебинар и онлайн курс по криптовалютам. Таргетинг - все русскоязычное пространство.

Важно качество лидов (целевые, которые покупают курс). У нас довольно жесткие KPI по стоимости лида, с другой стороны бюджет ограничен только возможностями отдела продаж обрабатывать по нескольку сотен заявок в день. Детали раскрою в личной переписке.

Если у вас есть опыт ведения масштабных рекламных кампаний с А/В тестами, большими бюджетами, запуском кампаний в ВК с продвижением промопостами и в левой колонке, ежедневным мониторингом рекламных кампаний и выполнением KPI - обязательно напишите нам.

Если у вас есть понимание темы криптовалют - будет большой плюс для вас при выборе подрядчика.

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Требования к результатам:

- настройка и ведение РК до старта мероприятия (28 ноября)

- настройка РК в кабинете с полным доступом для нас (Заказчика) для подключения ROI Stat и наших аналитиков

- А\В тестирование рекламных объявлений, отключение неэффективных объявлений и таргетингов

- согласование креативов и текстов для рекламы

- разработка баннеров в фирменном стиле + креативные баннеры (также для теста)

Нужно обязательно выдерживать KPI по стоимости и количеству заявок.

Рекламные кампании нужно запускать на разные регионы в разных рекламных кампаниях.

Есть специальный шаблон для создания UTM-меток (скину во время работы).

Код метрики установлен, работаем через Гугл Тег менеджер (доступ предоставляем)

Остальные детали - при личном общении.