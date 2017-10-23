Реклама в Яндекс и Гугл

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок168 просмотров

Мы занимаемся производством светодиодныхсветильников. Сайт с каталогом, не интернет магазин. Нужна реклама в Яндекс и

Гугл, включая настройку целей в Метрике и Аналитиксе. 

8 лет назад
Beloruss
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
$250
14 дней
Очень довольны работой. Ирина и ее команда - настоящие специалисты в своем деле. Все подробно рассказали, объяснили и вдобавок получили много советов и рекомендаций по доработке сайта. Реклама работает отлично, заказы идут. Очень рекомендую исполнителя!
Рекомендую заказчика: ответственный, тактичный, постоянно на связи, в целом приятно работать. Евгений, спасибо за сотрудничество! Продолжаем работу над рекламными кампаниями.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама