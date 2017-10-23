Разместить рекламу на популярных скидочных сайтах ( Покупон, Супердил)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки139 просмотров

нужно разместить рекламную кампанию моих сайтов на всех популярных скидочных сервисах Украины .У меня 3 сайта, с ценами и и текстами помогу.минимум 5 популярных скидочных сайтов.Бюджет на проэкт 200 грн.

8 лет назад
guest_14935456448627
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров