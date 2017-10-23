Таргентированная реклама в соц сетях (Вконтакте, Facebook)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок187 просмотров

Нужна реклама для продвижения инфопродукта, лейдинг на подходе, возможно дальнейшее сотрудничество при запуске следующего курса

8 лет назад
lumi-irk
Людмила 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров