1. Подключить Яндекс кассу 2. Настроить Яндекс кассу Сайт визитка на wp Цена и сроки ?
Таргентированная реклама в соц сетях (Вконтакте, Facebook)
Нужна реклама для продвижения инфопродукта, лейдинг на подходе, возможно дальнейшее сотрудничество при запуске следующего курса
Заявки фрилансеров
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