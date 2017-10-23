Настройка контекстной рекламы

Нужно успешно сдать экзамен по Яндекс Директ с определенного аккаунта. Право на ошибку нет. Поэтому нужен профессионал в таких вопросах. Оформлять буду безопасную сделку, чтобы всем было спокойней. Интересуют ваши предложения.