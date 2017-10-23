Настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт28 заявок251 просмотр

Сайт http://k-o-v.ru/ Предыдущий запуск - не дал результатов.

Нужно разобраться с проблемой предыдущей компании - запустить новую.

Насколько я понимаю нужна не только контекстная, но и баннерная (а возможно - только баннерная).

Жду от Вас

1) Стоимость/сроки анализа предыдущей компании + какая информация Вам нужна

2) Стоимость/сроки настройки рекламной компании

3) Порядок необходимого бюджета для контекстной рекламы

4) Порядок необходимого бюджета для баннерной рекламы

8 лет назад
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров