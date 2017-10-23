Настройка Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок187 просмотров

Требуется настроить ретаргетинг Google Adwords для англоязычного магазина.

- "показ брошенной корзины"

- показ товаров, которые просмотрел пользователь

Товаров около 500. Одежда.

Google Ads
8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров