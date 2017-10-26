Настройка монетизации информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки156 просмотров

Необходимо настроить монетизацию информационного (статейного) сайта:

1. Настройка и оформление рекламных блоков (ЯД, ГА)

2. Размещение и анализ эффективности рекламных блоков

3. Настройка иной монетизации сайта (без тизеров и подобной мусорной рекламы)

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WordPress
8 лет назад
beb75
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров