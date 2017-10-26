Здравствуйте! Нужно создать и настроить кампанию в Google AdWords для сайта https://goo.gl/JBYzMs Таргетинг — Украина. Прошу сразу называть стоимость создания и ведения кампании, а также рекомендуемый бюджет.
Анализ и настройка директа
Провести анализ РК на Директе и настроить.
Цель - максимальное количество переходов по тематике
конвекторов НОБО и водонагревателей ОСО.
Работа разовая.
Бюджет 1000 руб.
Заявки фрилансеров
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