Анализ и настройка директа

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Закрыт13 заявок191 просмотр

Провести анализ РК на Директе и настроить.

Цель - максимальное количество переходов по тематике

конвекторов НОБО и водонагревателей ОСО.

Работа разовая.

Бюджет 1000 руб.

8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров