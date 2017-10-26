Есть 2 настроенных аккаунта, нужно почистить от "0"х запросов и добавить. Цель - повышение конверсии, снижение расходов. Сайт: https://beautystudiostar.ru/
Настроить таргет. Рекламу в Инстаграм
Задача уже сегодня настроить показы на очень узкую аудиторию с др стран.Подробности при обсуждении.Бюджет: определяет сам исполнитель
Заявки фрилансеров
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