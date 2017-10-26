Аудит рекламной кампании яндекс и гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт25 заявок213 просмотров

Есть 2 настроенных аккаунта, нужно почистить от "0"х запросов и добавить.

Цель - повышение конверсии, снижение расходов. 

Сайт: https://beautystudiostar.ru/

8 лет назад
ermak_88off
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров