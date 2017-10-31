Контекст реклама для ИМ

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок173 просмотра

Я занимаюсь продажей букинистической продукции, то есть антикварными книжными изданиями. Как вы понимаете цена продукции высока, а аудитория не широкая. Есть сайт, по мне так работает он хорошо и удобен для покупателя. Но тут надо взглянуть профессионально. Товаров там размещено 549 штук (подсчитал). Требуется запуск рекламы в гугле и яндексе. Жду ваших предложений, цену пока поставлю по своему усмотрению.

8 лет назад
iura-bugaev
Юрий 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
8 лет назад
$300
1 день

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
8 лет назад