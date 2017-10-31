Контекст реклама для ИМ

Я занимаюсь продажей букинистической продукции, то есть антикварными книжными изданиями. Как вы понимаете цена продукции высока, а аудитория не широкая. Есть сайт, по мне так работает он хорошо и удобен для покупателя. Но тут надо взглянуть профессионально. Товаров там размещено 549 штук (подсчитал). Требуется запуск рекламы в гугле и яндексе. Жду ваших предложений, цену пока поставлю по своему усмотрению.