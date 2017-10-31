Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок117 просмотров

Есть лендинг с единственной услугой.

Требуется создать и настроить рекламу .

Есть  текст объявления (который нужно переделать под оригинальный), ключевые слова, минусовые слова.

8 лет назад
YourScriber
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров