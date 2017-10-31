Нужно разрекламировать 3 сайта- школы футбольного фристайла, школа итальянского языка по скайпу и продажа ювелирного набора на наиболее популярных досках обявлений50 досок - 200 грн. Тексты и фото будут.
Контекстная реклама
Есть лендинг с единственной услугой.
Требуется создать и настроить рекламу .
Есть текст объявления (который нужно переделать под оригинальный), ключевые слова, минусовые слова.
Заявки фрилансеров
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