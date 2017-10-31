Настройка контекстной рекламы

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Закрыт21 заявка190 просмотров

Нужно настроить директ и эдвордс

сайт: honeyteddyhairточкаcom/opt/

оптовая и розничная продажа витаминов для волос

регион рф

нужны оптовые клиенты

к ответу прилагать пример любой кампании в экселе

настройка нужна полная, тоесть столько запросов сколько наберется

7 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров