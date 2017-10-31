Доработка РК директ

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Закрыт36 заявок256 просмотров

Приветствую коллеги!

Есть РК тематика "электрики" работает достаточно не плохо, но есть дыры и не доработки.

Регион показа маленький (4 города с районами)  и хотелось бы отжать весь целевой трафик.

Что необходимо сделать

1. Залатать дыры, не по всем ключам мы показываемся.

2. Сейчас это 1РК нужно разнести на несколько, либо по регионам либо по тематике услуг, тут хотелось бы с вами проконсультироваться.

3. Проработать объявления с плохими показателями.

4. Сделать РСЯ.

5. Разработать эдвордс.

На первое место ставим качество, сроки вторичны.

7 лет назад
urlup
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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