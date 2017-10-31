Здравствуйте. Юридическая тематика. Уже отобрано около 40 ключевых фраз и разбиты по группам: горячие, теплые и холодные ключи. Ничего парсить и расширять семантику не нужно. Необходимо грамотно настроить ...
Доработка РК директ
Приветствую коллеги!
Есть РК тематика "электрики" работает достаточно не плохо, но есть дыры и не доработки.
Регион показа маленький (4 города с районами) и хотелось бы отжать весь целевой трафик.
Что необходимо сделать
1. Залатать дыры, не по всем ключам мы показываемся.
2. Сейчас это 1РК нужно разнести на несколько, либо по регионам либо по тематике услуг, тут хотелось бы с вами проконсультироваться.
3. Проработать объявления с плохими показателями.
4. Сделать РСЯ.
5. Разработать эдвордс.
На первое место ставим качество, сроки вторичны.
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