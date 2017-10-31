Приветствую коллеги! Есть РК тематика "электрики" работает достаточно не плохо, но есть дыры и не доработки. Регион показа маленький (4 города с районами) и хотелось бы отжать весь целевой трафик. Что необходимо ...
Проверить спрос на товары для командировок
Добрый день! Создаю свой первый интернет-магазин. В целом мне нужен человек, с которым можно работать по контекстной рекламе. Также периодически понадобится ликбез, понятно за отдельную плату. На данном первом этапе я хочу посмотреть, есть ли вообще спрос на выбранную нишу -- товары для командировок. Поэтому задача пока понять, (1) сколько траффика в день можно купить на мой (пока пустой) сайт в течение ~1 недели, (2) отвечает ли этот трафик целевой аудитории (бизнес-путешественники: возраст 25-45, не знаю, можно ли как-то прикинуть другие характеристики вроде достатка) и (3) какая стоимость cost per click.
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