Таргет в ВКонтакте

Таргет в ВК

Подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1cq4xHIvavO86ARbtes2K_-S0VeuxRFNrSiHEr8OFKLY/edit?usp=sharing

От вас:

1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. Сколько вложено денег в проект, какой результат в цифрах(достижение поставленных целей).

2. Кодовое слово " Я таргетолог с опытом ". (от ботов и что ознакомились с ТЗ иначе отказ).