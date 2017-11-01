Таргет в ВКонтакте

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Таргет в ВК

Подробно в ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1cq4xHIvavO86ARbtes2K_-S0VeuxRFNrSiHEr8OFKLY/edit?usp=sharing

От вас:

1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. Сколько вложено денег в проект, какой результат в цифрах(достижение поставленных целей).

2. Кодовое слово " Я таргетолог с опытом ". (от ботов и что ознакомились с ТЗ иначе отказ).

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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