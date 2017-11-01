Необходимо настроить отдельные рекламные кампании под РСЯ и ретаргетинг для сайта http://gran-master.ru И поддерживать, оптимизировать на постоянной основе. Бюджет РК ~500$
Собрать СЯ и настроить директ.
Необходимо настроить директ для лендинга веб-студии. Всего необходимо сформировать 8 рекламных кампаний по 4 направлениям: создание сайтов, SEO продвижение сайтов, настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google AdWords, SMM. Необходимо собрать семантическое ядро, исключив смежные запросы и выделив их в отдельный файл или вкладку (создание и продвижение, создание и SMM и так далее). Необходимо настроить 4 рекламные кампании для поиска и 4 рекламные кампании для РСЯ. Семантическое ядро должно включать в себя не менее 10 000 запросов для возможности выбрать наиболее релевантные. Настройка рекламных кампаний будет осуществляться на нашем аккаунте. 1 объявление = 1 текст = 1 ключ в заголовке и в тексте. Лендинг находится на стадии разработки: макеты для ознакомления будут предоставлены. Ссылка на лендинг после того, как он будет опубликован, также будет предоставлена. Сроки и стоимость оговариваются в пределах разумного. Любая необходимая информация будет предоставлена по требованию исполнителя.Требования к исполнителю: пунктуальность: неоправданной задержки не потерплю. Компетентность: вы должны понимать, что вы делаете, и следовать техническому заданию.
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