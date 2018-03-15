Настройка контекстной рекламы Google (США)

К сожалению сложно оценить качество работы на данном этапе, так как для этого должно пройти существенное время, однако есть ощущение того, что исполнитель обладает высоким профессионализмом и опытом в этом деле. Задержек не было, коммуникация на высоте, ответы на все вопросы точные и исчерпывающие, надеемся на такой же результат!