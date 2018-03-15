Таргет в Инстаграм Подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fbFRFNxL1eDjXsA0p6n5lDGy-xQ8owQX0tNMwj1djVw/edit?usp=sharing От вас: 1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. 2. Кодовое слово " Я всех перетаргетирую ". (от ботов и что ознакомились с ТЗ ...
Настройка контекстной рекламы Google (США)
Требуется создание и настройка и управление рекламными объявлениями в гугл эдверт для нового интернет магазина.
Товары: чехлы (сумки) для электроники)
География: США
Кол-во категорий (примерно): 45
Примерные ключевые слова по категориям в приложении.
Укажите в заявке:
1) сроки и стоимость создания объявлений
2) стоимость управления (контроля) в мес.
3) ожидаемое кол-во продаж
4) ожидаемую конверсию
5) ожидаемую цену за клик
С уважением,
Александр
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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