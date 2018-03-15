Настройка контекстной рекламы Google (США)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен14 заявок434 просмотра

Требуется создание и настройка и управление рекламными объявлениями в гугл эдверт для нового интернет магазина.

Товары: чехлы (сумки) для электроники)

География: США

Кол-во категорий (примерно): 45

Примерные ключевые слова по категориям в приложении.

Укажите в заявке:

1) сроки и стоимость создания объявлений

2) стоимость управления (контроля) в мес.

3) ожидаемое кол-во продаж

4) ожидаемую конверсию

5) ожидаемую цену за клик

С уважением,

Александр

7 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
онлайн

Выбранный исполнитель

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
30 минут назад
8 лет назад
$150
7 дней
К сожалению сложно оценить качество работы на данном этапе, так как для этого должно пройти существенное время, однако есть ощущение того, что исполнитель обладает высоким профессионализмом и опытом в этом деле. Задержек не было, коммуникация на высоте, ответы на все вопросы точные и исчерпывающие, надеемся на такой же результат!
Все супер, продолжаем работу над проектом)

Заявки фрилансеров

iammarketolog
28 лет
8 лет в сервисе
Был
30 минут назад
8 лет назад

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