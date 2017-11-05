Требуется создание и настройка и управление рекламными объявлениями в гугл эдверт для нового интернет магазина. Товары: чехлы (сумки) для электроники) География: США Кол-во категорий (примерно): 45 Примерные ...
Запустить Яндекс Директ и Google Adwords (поиск, РСЯ/КМС, ретаргетинг)
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Запустить Яндекс Директ и Google Adwords (поиск, РСЯ/КМС. ретаргетинг).
Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).
ТЗ: приложено к проекту.
Маркетинговые материалы (список ключевых слов, уже созданные рекламные кампании в контексте, офферы, аналитика и т.д.) пришлю исполнителю.
Данная задача это только первый шаг в сотрудничестве.
Так как планы на лидов в нашей организации растут, и сможем увеличивать бюджет на проработку рекламных кампаний и баланс рекламных систем.
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 15’000 руб
За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания
СРОКИ:
Сроки горят. Требуется запустить 06 ноября 2017 (по срокам возможна корректировка и поэтапная сдача задачи).
Кто готов взяться, пишите!
Заявки фрилансеров
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