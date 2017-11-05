Пройти модерацию у объявлений в Яндекс Директ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Были запущены 8 рекламных кампаний Яндекс Директ (поиск и РСЯ).

Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).

Но 80% объявлений не прошли моедрацию, т.к. в Яндекс Директ запрещена реклама: майнеров, манинга, криптовалют и т.д.

Но другие компании, которые занимаются продажей данной продукции, рекламируются в Яндекс Директ, и у них получилось пройти модерацию Яндекс Директ.

Нам тоже нужнй пройти модерацию. Нужно найти способы пройти модерацию.

Доступы к кабинету пришлю исполнителю.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Более 90% объявлений должны пройти модерацию.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 5’000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

СРОКИ:

Сроки горят. Требуется сделать 06 ноября 2017 (по срокам возможна).

Кто готов взяться, пишите!