Раскрутка блога + телеграмм + вк

Таргет в Инстаграм Подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fbFRFNxL1eDjXsA0p6n5lDGy-xQ8owQX0tNMwj1djVw/edit?usp=sharing От вас: 1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. 2. Кодовое слово " Я всех перетаргетирую ". (от ботов и что ознакомились с ТЗ ...