Создание рекламной кампании конференции в Twitter.

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  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки151 просмотр

25 ноября 2017 в Киеве состоится пятая всеукраинская конференция разработчиков приложений для мобильных устройств и сервисов - UA Mobile 2017.

Сайт конференции: http://uamobile.org/

Необходимо создать рекламную кампанию конференции в Twitter. Целевая аудитория - мобильные разработчики. Страна - Украина. 

8 лет назад
evgeniy_kurko
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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