ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Запустить рекламу в Avito Контекст.

Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).

Маркетинговые материалы (список ключевых слов, офферы и т.д.) пришлю исполнителю.

Подойдут исполнители с опытом и без опыта настройки контекста на Авито (можете разобраться в процессе).

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 3000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Сроки горят. Требуется запустить 07 ноября 2017, до 15:00 по Мск.

Кто готов пишите!