Разработка и сопровождение кампании ЯД и Адвордс.

Требуется разработка рекламной кампании Яндекс.Директ и Гугл.Адвордс, а так же ее сопровождение.

Задача добиться максимального количество целевых посещений, за минимальный бюджет.

Возможно применение каких-то еще инструментов, если считаете нужным.

Интересует бюджет за настройку и бюджет на сопровождение/корректировку. + какой бюджет на кампании вы считаете необходимым?

Сайт - https://goo.gl/dGqyJk