gianeya

Марина gianeya

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Интернет-маркетинг, SMM

Высокое качество. Чёткое соблюдение сроков. Разумные цены.

- Маркетинг и реклама

- SMM

- Наполнение ИМ

- Контент-менеджмент

Обращайтесь! Отличный результат гарантирован.

Отзывы заказчиков

seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Нужно составить подборки шуток
Спасибо Марине за качественное выполнение задачи!
Четкое ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Всё отлично. Рекомендую! Алексей, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Собрать 175 городских портала в базу.
Спасибо! Все вовремя и качественно.
Валентин - отличный заказчик, всем рекомендую! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)
$10
10 баллов
10 лет назад
Интерактивный контент
Выполнено внимательно и своевременно, с творческим подходом. Старательный и коммуникабельный сотрудник. Спасибо)
Отличный заказчик. Интересное задание, четкое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи. Всем рекомендую! Борис, спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
KaSH
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Наполнение групп в социальных сетях
Марина отлично справилась с заданием. Проявляла в меру и инициативу и креатив. Сотрудничеством доволен, будем работать дальше.
Николай - отличный заказчик, всем рекомендую! Четкое ТЗ, быстрая оплата, интересная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
da_best
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Написание писем с коммерческими предложениями
Марина достойно выполнила задание и сформировала много конструктивных предложений. Могу порекомендовать её как вежливого и ответственного исполнителя.
Кирилл - прекрасный заказчик и приятный в общении человек! Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, постоянно на связи. Рекомендую. Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $50
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$4/час
от $100от 30 дней
нет рейтинга