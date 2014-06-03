Интернет-маркетинг, SMM
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Марине за качественное выполнение задачи!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Всё отлично. Рекомендую! Алексей, спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
9 лет назад
Спасибо! Все вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Валентин - отличный заказчик, всем рекомендую! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
$10
10 баллов
10 лет назад
Выполнено внимательно и своевременно, с творческим подходом. Старательный и коммуникабельный сотрудник. Спасибо)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Интересное задание, четкое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи. Всем рекомендую! Борис, спасибо за приятное сотрудничество!
$100
10 баллов
11 лет назад
Марина отлично справилась с заданием. Проявляла в меру и инициативу и креатив. Сотрудничеством доволен, будем работать дальше.
Ответный отзыв
Николай - отличный заказчик, всем рекомендую! Четкое ТЗ, быстрая оплата, интересная работа. Спасибо!
$60
10 баллов
11 лет назад
Марина достойно выполнила задание и сформировала много конструктивных предложений. Могу порекомендовать её как вежливого и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Кирилл - прекрасный заказчик и приятный в общении человек! Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, постоянно на связи. Рекомендую. Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $50
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$4/час
от $100от 30 дней
нет рейтинга