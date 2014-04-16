Наполнить сайт товарами bazadomik.com и текстами

Wordpress

Вот пример наполнения товара

http://bazadomik.com/product/polotentsesushitel

Написать тексты на все страницы.

Наполнить магазин товарами.

Обязательно укажите стоимость за 1000 символов для страниц.

Для товаров прошу указать ориентировочную стоимость добавления одного товара.

Информацию о всех товарах необходимо будет брать из прайсов и каталогов. Фотографии там же... или из интернета.

К каждому товару нужно писать описание в 500 символов.