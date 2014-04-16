Наполнить сайт товарами

В интернет-магазине нужно добавить товарам 5 характеристик. Описания товаров лежат как xml-файлы на SFTP. Общее количество - 240, но некоторые нужно будет пропустить. Пример файла с уже прописанными характеристиками можно посмотреть здесь: http://goo.gl/uTJDtg. Прописать нужно: - отдельно бренд/производитель l ...