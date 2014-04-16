Наполнить сайт товарами

Примем на работу новостного редактора. Требования к исполнителю: - подборка новостей в сети Интернет о строительстве новых магазинов, презентациях, днях открытых дверей, мастер классах, конкурсах ( кроме скидок, распродаж, снижения цен и т.д.); - написание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами и сформировать торговые предложения.
Тематика интернет-магазина - двери.
Сайт написан на Битриксе. Приблизительно 100 стр.
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