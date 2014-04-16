Необходимо разместить 50 товаров на сайте

доброго времени что требуется. на сайт http://zvmelody.ru/ добавлять уже готовый (писать не надо) контент 1-5 статей в месяц и фото примерно столько же, может 10-20 (тоже предоставляются). желательно также консультировать по вопросам продвижения сайта (seo) заказчика. пишите ...