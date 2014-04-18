Контент-менеджер

ИЩУ аккуратно и оперативного человека (!) для периодических работ по наполнению

интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS.

От меня – название материала и его описание, набор характеристик.

От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно заполнить данные, присланные мной.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ:

В раздел izol-market.ru/category_122.html нужно добавит материалы из файла

«Прейскурант 10_13 - страница 4.docx».

Цены – как в файле. Указать цену штуку!

Для каждого товара указать :

Единица измерения:

Толщина материала (мм)

Ширина плиты (м)

Длина плиты (м)

Площадь материала в плите (кв.м)

Производитель

Возможна оплата по фактически затраченному времени 5 $/час или по-задачно, по-товарно.

ЕСЛИ Ваша стоимость часа отличается от предложенной – укажите её.

ЖДУ предложения.