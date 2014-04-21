Необходимо собрать товары с сайта

$10
Наполнение сайтовЗавершен4 заявки210 просмотров
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Нужно собрать товары спортивного питания определенных производителей (прикрепил файл и сайт куда ссылаться)

Создать .xlsx файл в Exel и расположить в таком порядке:

Наименование производителя

Название товара | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара

Поиск осуществлять включительно тех, которых нет на складе в наличии, поэтому выкладывать несколько весов, выйдет так:

Название товара 1 | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

Название товара 2 | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

и т.д.

Если получится так что на одном сайте есть такой вес, а на втором нет, в таком случае только так:

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с сайта

100% постоплата WMZ/WMR, либо другим способом.

10 лет назад
extazboyz
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$10
1 день
Без лишних вопросов сделала работу за поставленный срок, работа была вся выполнена по требованию, а это самое главное, даже без каких либо исправлений, спасибо Алла
Хороший заказчик. Дает четкое дз. С оплатой проблем нету, сразу же оплатил.
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