Необходимо собрать товары с сайта

Нужно собрать товары спортивного питания определенных производителей (прикрепил файл и сайт куда ссылаться)

Создать .xlsx файл в Exel и расположить в таком порядке:

Наименование производителя

Название товара | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара

Поиск осуществлять включительно тех, которых нет на складе в наличии, поэтому выкладывать несколько весов, выйдет так:

Название товара 1 | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

Название товара 2 | Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с 1 сайта | Цена | Ссылка на страницу товара с 2 сайта

и т.д.

Если получится так что на одном сайте есть такой вес, а на втором нет, в таком случае только так:

| Вес | Цена | Ссылка на страницу товара с сайта

100% постоплата WMZ/WMR, либо другим способом.