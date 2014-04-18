Mailchimp перенести письма из одного аккаунта

Необходимо разместить 50 товаров на сайте по инструкции. В процессе работы: - сделать рерайт описания (около 800-1200 знаков с пробелами на 1 товар) - перенести все характеристики - сделать перевод на украинский - разместить товар на сайте Тип товаров: бытовые товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть серия писем
Надо перенести их из одного аккаунта в другой.
Требования
вы уже пользовались майлчимпом и дружите с ним
На работу уйдет около 3-4 часов
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