Mailchimp перенести письма из одного аккаунта

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Есть серия писем

Надо перенести их из одного аккаунта в другой.

Требования

вы уже пользовались майлчимпом и дружите с ним

На работу уйдет около 3-4 часов

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
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