Активный контент-менеджер на весь день.

Необходимо разместить 50 товаров на сайте по инструкции. В процессе работы: - сделать рерайт описания (около 800-1200 знаков с пробелами на 1 товар) - перенести все характеристики - сделать перевод на украинский - разместить товар на сайте Тип товаров: бытовые товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контент менеджер готовый очень активно работать.
Работы очень много, рабочий день минимум 8 часов в день. Всегда на связи всегда готов выполнить срочное.
Это не для халявщиков. Работа на результат, оплата только за результат.
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Вот что нужно примерно делать весь день.
1. Получив список заданий и контента – начать действовать.
2. Размещать статьи и материалы на сайтах (битрикс, Вордпресс, самопис админка, смартреспондер, …)
3. Размещать нужные объявления, задания, посты на ресурсах.
4. Создавать по шаблону или ТЗ контент (генерация, копипаст, микс)
5. Вести отчетность своей деятельности
Также придется общаться с коллегами фрилансерами, контенщиками, расшифровщиками, дизайнерами, программистами.
Будьте готовы делать и получать результат, не смотря на человеческий фактор который может возникнуть. Главное план размещения контента.
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Кто нам подходит:
Человек имеющий большой опыт работы.
Человек делающий свою работу хорошо.
Человек ответственный
Человек усердный и внимательный
Человек усидчивый и сообразительный
Если вы готовы доказать что это вы, оставляйте заявку.
Внимание! Сразу укажите свой возраст, опыт работы, покажите 5 последних сайтов которые вы наполняли (пишите ссылки столбцом) расскажите в каком регионе живете и по какому часовому поясу готовы работать.
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Оплата за результат. В среднем в день нужно выполнить 200 заданий низкой сложности (200х5р=1000) или 100 заданий средней сложности (100х10р=1000р)
Это по плану, вы будете успевать все делать и получать минимум 1000 рублей в день.
Оплата каждую неделю вебмани вмр.
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Все подробности только выбранным соискателям. Почему мы должны выбрать вас?
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