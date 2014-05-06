Менеджер сайта скидок

Обязанности — ведение небольших сайтов скидок: формирование акций, публикация их на сайт, общение с партнерами и пользователями, требования — грамотность и желание работать, наличие некоторого свободного времени для работы (желательно и на выходных иногда), частое нахождение на связи;

Полностью свободный график, от 1–2 часов в день, от 50$ в месяц + бонус по достижении продаж купонов — переоформление домена на менеджера, подробности в л/с