Заполнение сайта товарами

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок242 просмотра
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Наполнение сайта товарами. Сайт на drupal. Необходим минимальный копирайт — описание товара (детская одежда).

Готов план — 100 позиций. Срок 1-2 дня. Далее еще около 500. Жду предложений по стоимости и срокам

10 лет назад
marbella005
Юлия 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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