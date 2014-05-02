Копипаст на доску объявлений.

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок229 просмотров
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Нужно размещать объявления по соответсвующим разделам доски объявлений. Например, продажа машины в раздел автомобили => продажа. Объявления берутся из предоставленного мною документа Word (скан газеты, изредка потребуется корректировка). Ориентировочное количество 1000 объявлений один раз в месяц (можно размещать за пару дней или на протяжении месяца).

Заявки без цены не рассматриваю. В личные не писать.

10 лет назад
podkidsh
Сергей 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
gianeya
Марина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$5
3 дня
xeniaweb
Ксения 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$10
14 дней
Ксения прекрасно справилась с поставленой задачей. Рекомендую как хорошего исполнителя, добросовестно выполняющего задание.
Хороший заказчик, с которым приятно и легко работать. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
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