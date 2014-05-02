Копипаст на доску объявлений.

Нужно размещать объявления по соответсвующим разделам доски объявлений. Например, продажа машины в раздел автомобили => продажа. Объявления берутся из предоставленного мною документа Word (скан газеты, изредка потребуется корректировка). Ориентировочное количество 1000 объявлений один раз в месяц (можно размещать за пару дней или на протяжении месяца).

Заявки без цены не рассматриваю. В личные не писать.