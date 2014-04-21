Требуется удаленный помощник руководителя проектов

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Требуется помощник руководителя проектов на полный рабочий день удаленно.

Обязанности:

- работа с ключевыми словами и метатегами

- заказ статей на бирже, проверка, размещение

- выполнение прочих задач

Требования:

- грамотность и 100% знание русского языка - ОБЯЗАТЕЛЬНО

- стрессоустойчивость

- желание работать (ВАЖНО)

Оплата сдельная, в рабочий день будет выходить примерно 500 руб.

Перспектива работы в офисе и увеличение з.п.

Варианты оплаты:

- наличные (если вы в Москве)

- карты VISA

- банковский счет

- Яндекс.Кошелек

- Киви

Просьба, ещё раз прочитайте объявление, прежде, чем оставлять заявку!!! Если у вас времени на работу только час в день, не устраивает зарплата или вы пишете "пРиФеТиКи" - не надо тратить наше и свое время.

10 лет назад
web54
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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