Обязанности — ведение небольших сайтов скидок: формирование акций, публикация их на сайт, общение с партнерами и пользователями, требования — грамотность и желание работать, наличие некоторого свободного времени для работы (желательно и на выходных иногда), частое ...
Требуется удаленный помощник руководителя проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощник руководителя проектов на полный рабочий день удаленно.
Обязанности:
- работа с ключевыми словами и метатегами
- заказ статей на бирже, проверка, размещение
- выполнение прочих задач
Требования:
- грамотность и 100% знание русского языка - ОБЯЗАТЕЛЬНО
- стрессоустойчивость
- желание работать (ВАЖНО)
Оплата сдельная, в рабочий день будет выходить примерно 500 руб.
Перспектива работы в офисе и увеличение з.п.
Варианты оплаты:
- наличные (если вы в Москве)
- карты VISA
- банковский счет
- Яндекс.Кошелек
- Киви
Просьба, ещё раз прочитайте объявление, прежде, чем оставлять заявку!!! Если у вас времени на работу только час в день, не устраивает зарплата или вы пишете "пРиФеТиКи" - не надо тратить наше и свое время.
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