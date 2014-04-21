Наполнить сайт

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админка bitrix

около 5 проектов

где-то есть изображения (надо пережать вставить) а где то надо сделать скрин-шоты.

где-то и то и то.

Текст-описание к нескольким работам есть а к остальным необходимо будет его написать.

Знание html потребуется

Ответ необходимо давать в формате цена/срок

10 лет назад
xon
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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