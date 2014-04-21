Наполнение сайта на prestashop 1.5

Необходим КМ на полный рабочий день. Оплата сдельная. Необходимо подбирать ядро для сайта, составлять ТЗ для копирайтера и публиковать статьи. Оплата за 1 опубликованную статью около 200 -250 рублей. Публиковать около 60 минут. В среднем в месяц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт на prestashop 1.5 товарами.
Работа с несколькими сайтами. Периодически контент нужно будет обновлять.
Техническое задание во вложении.
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